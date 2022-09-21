Два человека погибли при падении дельтаплана на Алтае

Дельтаплан упал в Алтайском крае 21 сентября. В результате происшествия погибли двое мужчин.

21 сентября вблизи поселка Рассвет Алтайского края во время выполнения прогулочного полета произошло падение сверхлегкого летательного аппарата, сообщает Восточное управление СК на транспорте.

«В настоящее время на место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении управления.

По данному факту Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится уголовно-процессуальная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).