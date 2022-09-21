Полиция прекратила дело против новосибирца, пробежавшего марафон с гербом Украины

21 Сен 2022, 11:05

Силовики прекратили производство по административному делу новосибирца Андрея Корольчука. Ему вменяли дискредитацию ВС РФ после марафона, который он пробежал в футболке с изображением герба Украины.

Корольчука задержали 10 сентября дома после марафона, который он пробежал в футболке с украинским флагом и гербом. Его доставили в отдел, где составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Как сообщил Тайге.инфо адвокат Василий Дубков, по материалам была проведена проверка, после которой было принято решение о прекращении производства.

Основанием стало отсутствие состава административного правонарушения в действия мужчины.


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