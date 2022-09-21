Опекун в Забайкалье не обратилась в больницу после опрокидывания на ребенка таза с кипятком. Девочка умерла

21 Сен 2022, 12:53

Уголовное дело возбуждено в отношении опекуна в Забайкалье после смерти ребенка. Девочка опрокинула на себя таз с кипятком. Женщина не стала сразу обращаться в больницу, ребенок погиб.

По данным прокуратуры Забайкалья, 3 сентября в Сретенске во время посещения бани 40-летней женщиной и ее малолетней опекаемой девочка опрокинула на себя таз с кипятком. В результате происшествия ребенок получил ожоги туловища, рук и ног площадью 70% тела.

«Несмотря на тяжесть телесных повреждений, представляющих опасность для жизни и здоровья ребенка, женщина не организовала оказание ей медицинской помощи, оставив девочку в опасности. В отделение скорой медицинской помощи опекун обратилась лишь в 7 часов 45 минут 4 сентября, где работники лечебного учреждения констатировали смерть малолетней», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура также направила в следственные органы постановление и материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании женщины по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случае, когда виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу и сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние).

По результатам рассмотрения материалов следствие дополнительно возбудило в отношении опекуна еще одно уголовное дело.

Уголовные дела соединены в одно производство, ход и результаты расследования которых поставлен на контроль в прокуратуре.


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