Бывший вице-премьер Республики Алтай приговорен к 14 годам лишения свободы

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Бывший первый зампред правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер признан виновным в коррупции. За многомиллионные махинации, в том числе на курорте «Манжерок» и требование откатов экс-чиновник получил 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить свыше 130 млн рублей

По данным СК, в 2015—2018 годах Пальталлер, совместно с директором казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Алтай» Александром Вайдуровым и генеральным директором акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» Михаилом Карпенко организовали строительство механической системы оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок» без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Незаконно была обеспечена победа акционерного общества в аукционе на право заключения государственного контракта на строительство объекта путем необоснованного отклонения заявки второго участника аукциона. Чиновники также получили указание оплачивать фактически невыполненные работы.

На основании представленной Карпенко и подписанной Вайдуровым документации на расчетный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей, в результате чего бюджету республики причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, Пальталлер через Карпенко, выступающего в качестве посредника, получил от учредителя одной из коммерческих организаций взятку на общую сумму порядка 7,4 млн рублей за обеспечение заключения договора подряда на выполнение работ по строительству объекта, организацию своевременного перечисления денег в качестве авансов на выполнение работ по его строительству на сумму свыше 200 млн рублей и дальнейшую беспрепятственную приемку работ, выполненных в меньшем объеме.

Также через Карпенко Пальталлер получил от представителя другой коммерческой организации взятку в крупном размере на общую сумму более 800 тыс. рублей за беспрепятственную приемку работ при строительстве жилого дома в селе Майма, организацию своевременного перечисления денег и общее покровительство.

Весной 2017 года Пальталлер через Карпенко потребовал от руководителя строительной компании передать ему взятку в размере 2 млн рублей за заключение договора субподряда на ремонт участка федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», беспрепятственную приемку работ по ремонту объекта и своевременное перечисление денег за их выполнение под угрозой отказа в приемке работ. Однако руководитель коммерческой организации отказался передать взятку.

Следователями на основании полученного в установленном порядке судебного решения наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму порядка 32 млн рублей.

Пальталлер вину в совершении преступлений не признал. Уголовные дела в отношении соучастников преступлений, заключивших на стадии предварительного следствия досудебные соглашения о сотрудничестве, были выделены в отдельное производство. Они осуждены.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал Пальталлера виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 7 лет», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 136 млн рублей в пользу Российской Федерации.