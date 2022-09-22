Шесть новосибирцев задержали на акции против «частичной мобилизации»

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Акция против «частичной мобилизации» в армию, объявленной президентом РФ из-за «спецоперации» в Украине, прошла в центре Новосибирска. Задержаны шестеро.

Акция против мобилизации в центре Новосибирска на площади Ленина собрала 150−200 человек, заявили в движении «Весна». Участники были без плакатов, иногда скандировали кричалки и хлопали.

Один из молодых людей, которого пытались заставить прекратить выкрикивать лозунги, заявил полицейским, что «не собирается умирать за Путина» и за них. «Вы сами знаете, что всё ***** [хреново]!» Ему аплодировали собравшиеся. Его в итоге задержали.

«Полиция в явной растерянности. В их рядах многие против мобилизации», — отметили активисты «Весны».

По сведениям ОВД-инфо*, в Новосибирске задержаны шесть протестующих.

Известно о протоколе в отношении Михаила Лаухина «организацию несанкционированного мероприятия» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Его оставили в спецприемнике до суда, ему грозит до 15 суток ареста.

Акции протеста прошли по всей стране. В 38 городах задержаны не менее 1386 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге (541) и Москве (509). Одним из лозунгов стали слова: «Путина в окопы».

