Удар в спину: жительница Новосибирской области пойдет под суд за убийство мужа

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Удар в спину: жительница Новосибирской области пойдет под суд за убийство мужа
22 Сен 2022, 07:42

СК завершил расследование об убийстве мужчины летом 2022 года во время семейного конфликта. Супруга ударила его ножом в спину.

По данным следствия, 20 июля 2022 года в городе Болотное супруги распивали спиртные напитки.

«Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемая приискала в доме нож и нанесла последнему один удар в область спины. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — сообщили в СК.

Через некоторое время женщина вызвала сотрудников полиции и скорую помощь и была задержана в порядке ст. ст. 91−92 УПК РФ.

Обвиняемую взяли под арест, вину в убийстве она признала частично. В ближайшее время она предстанет перед судом.


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