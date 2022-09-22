Новосибирское метро просит поднять тарифы на проезд

© Кирилл Канин
Новосибирское метро просит поднять тарифы на проезд
22 Сен 2022, 09:58

Новосибирский метрополитен просит поднять тарифы на проезд. Сейчас он обходится в 27 рублей.

«Чтобы метро в Новосибирске развивалось, необходимо заложить в тариф минимальную инвестиционную составляющую. Этого требует экономика метрополитена, это будет аргументом, чтобы убеждать федеральный центр выделять деньги на строительство новых станций», — цитируют директора МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадия Чмыхайло «Новосибирские новости».

Сейчас проезд обходится в 27 рублей.

Действующий тариф на проезд в метро не покрывает расходы и не позволяют заменить старые вагоны на новые, утверждает Чмыхайло.

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