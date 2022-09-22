Бывшего депутата новосибирского заксобрания Зозулю арестовали по делу завышении цен для выпуска взрывчатки

© Наталья Гредина. Юрий Зозуля

Бывший депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» Юрий Зозуля арестован. Он проходит по делу о завышении цен на производство взрывчатки на «Заводе имени Свердлова», одного из крупнейших поставщиков в стране.

Бывший гендиректор гендиректор федерального казенного предприятия «Завод имени Свердлова» Вадим Рыбин и экс-глава холдинга «Спецхимия» госкорпорации «Ростех» Юрий Зозуля задержаны, сообщает «Ъ». Последний — это бывший депутат новосибирского заксобрания, подтвердила Тайга.инфо.

Савеловский райсуд Москвы арестовал Зозулю, Рыбина и нынешнего гендиректора федерального казенного предприятия «Завод имени Свердлова» Юрия Шумского. Это предприятие — монополистом по производству гексогена и октогена в стране.

По версии следствия, топ-менеджеры получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. Для этого в сделки якобы включали цепочки посредников для увеличения стоимости. По установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн рублей, считает следствие.

Изначально дело завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), пишет издание. Но потом его переквалифицировали на получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Юрий Зозуля избирался в новосибирское заксобрание с 2005 года. Входил во фракцию «Единая Россия» и был зампредом бюджетного комитета. Он долгое время был представителем госкорпорации «Ростех» в Западной Сибири и возглавлял совет директоров новосибирского Агентства инвестиционного развития.

В 2018 году московское ООО «БСМП» («Бесперебойные Медпоставки»), принадлежащее полному тезке Зозули, по версии ФАС, оказалось замешано в крупном картельном сговоре при поставке медикаментов в Новосибирской области. Предполагаемые участники картеля получили на господрядах почти 10 млрд рублей. Среди основных заказчиков оказались клиника Мешалкина и Красноярский центр сердечно-сосудистой хирургии.

В начале 2019 года на фоне скандала с картельным сговором при поставках оборудования и лекарств в клинику имени Мешалкина.

Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», Юрий Зозуля московские АО «РЗМ Технологии», ООО «Инвест энерджи групп», ООО «Фотонные Нано-Мета Технологии» и ООО «Сенсор Спин Технолоджис», а также алтайские сельхозкомпаниии: ООО «ОПКХ» и «ГорноАлтайМясоПродукт». От долей в новосибирских компаниях, связанных с научными разработками он избавился.

