Новосибирские власти заказали себе гирлянды на 2,5 млн
23 Сен 2022, 07:44
Новосибирские власти решили потратить средства бюджета на гирлянды. Ими могут украсить город к Новому году.
Муниципальное учреждение Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» объявило конкурс на поставку 48 светодиодных гирлянд. Каждая из них будет длиной от 0,5 до 1,3 метров, говорится на сайте госзакупок.
Гирлянду планируется повесить на Красном проспекте. Такие же украшения, которые указаны в документации, власти вывешивали к Новому году в декабре 2021-го.
Начальная цена контракта составила 2,54 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета.
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