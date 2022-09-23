Около 2 тыс. IT-специалистов не хватает Новосибирской области

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Дефицит кадров в IT-отрасли Новосибирской области составляет около 2 тыс. человек, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

«Порядка 2 тыс. [специалистов] не хватает, 30 тыс. работает в отрасли», — сказал Цукарь ТАСС в кулуарах форума Kazan Digital Week.



Он отметил, что для улучшения ситуации регион применяет налоговые льготы по УСН, выделяет гранты компаниям, чья деятельность направлена на инновации, также для сотовых операторов введен инвестиционный налоговый вычет.

«У нас с 1 сентября стартовал конкурс — 50 лучших учителей информатики получат по 100 тыс. рублей», — отметил собеседник.

Также осуществляется поддержка молодых преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования. Они получают прибавку в размере 15 тыс. рублей, если отработали не менее 3 лет после окончания колледжа.