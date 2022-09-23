Иркутский военком заявил о мобилизации ограниченно годных

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Граждане с категорией «В» в военном билете подлежат частичной мобилизации, заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. Речь идет о тех, кто был освобожден от призыва в мирное время.

Граждане, у которых стоит категория «В» в военном билете, подлежат частичной мобилизации, но их призовут в последнюю очередь, сообщил на пресс-конференции 23 сентября военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.



«В» — ограниченно годен к военной службе. Он не призывается в мирное время в армию и на сборы, но зачисляется в запас.

В первую очередь под мобилизацию попадают те, кто служил — солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет, пишет «Ирсити».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже почти семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. Планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.