Иркутский военком сообщил о мобилизации IT-шников

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Иркутский военком сообщил о мобилизации IT-шников
23 Сен 2022, 08:09

Специалисты сферы IT, если они отслужили в армии по призыву, подлежат мобилизации, заявил журналистам военком Иркутской области Евгений Фуженко.

«Что касается призыва IT-специалистов на военную службу, а с 1 октября начнется очередная призывная компания, мы предоставляем отсрочку. Что касается мобилизации — к ним это не относится. Если они служившие, состоят на учете в военных комиссариатах, то они подлежат мобилизации», — цитирует Фуженко Irk. ru.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже почти семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. Планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.


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