Иркутский военком сообщил о мобилизации IT-шников
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Специалисты сферы IT, если они отслужили в армии по призыву, подлежат мобилизации, заявил журналистам военком Иркутской области Евгений Фуженко.
«Что касается призыва IT-специалистов на военную службу, а с 1 октября начнется очередная призывная компания, мы предоставляем отсрочку. Что касается мобилизации — к ним это не относится. Если они служившие, состоят на учете в военных комиссариатах, то они подлежат мобилизации», — цитирует Фуженко Irk. ru.
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