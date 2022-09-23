Иркутский военком сообщил о мобилизации IT-шников

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Специалисты сферы IT, если они отслужили в армии по призыву, подлежат мобилизации, заявил журналистам военком Иркутской области Евгений Фуженко.

«Что касается призыва IT-специалистов на военную службу, а с 1 октября начнется очередная призывная компания, мы предоставляем отсрочку. Что касается мобилизации — к ним это не относится. Если они служившие, состоят на учете в военных комиссариатах, то они подлежат мобилизации», — цитирует Фуженко Irk. ru.

