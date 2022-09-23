Космические съемки и искусственный интеллект помогут в поиске незаконных рубок в Иркутской области

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Незаконные рубки лесов в Иркутской области начали искать с помощью космической съемки Земли и технологий искусственного интеллекта. Это должно увеличить количество выявленных нарушений.

Проект реализуют специалисты компании «ТЕРРА ТЕХ» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») и ФГБУ «Рослесинфорг». Основа для мониторинга состояния лесов предоставляется сервисом «Цифровая Земля».



Применение автоматических алгоритмов «Цифровой Земли» позволяет значительно увеличить количество выявляемых рубок с их фиксацией в кратчайшие сроки, отмечают в «Роскосмосе». Повышается скорость обработки данных о лесе, но и выделяются объекты, которые человек при дешифрировании космоснимков может не увидеть или случайно пропустить.

«Сейчас мы осуществляем совместный мониторинг четырех лесничеств. За летний сезон было проанализировано 53 цикла съемки. Непрерывный мониторинг ведется параллельно с дообучением нейросетей, что постоянно повышает точность распознавания и качество результата. Автоматическое распознавание тоже имеет некоторые ограничения, но очень помогает нашим сотрудникам проверять большие территории, одновременно повышая нашу компетенцию в области работы с искусственным интеллектом», — рассказала заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» Людмила Коновалова.

Искусственный интеллект определяет региональные лесоизменения, сравнивая космические снимки за определенный промежуток времени. Полученная аналитика проверяется и сопоставляется с данными лесоустройства от лесного ведомства. В результате выявляются нарушения и несоответствия в реестрах. Происходит дальнейшее дообучение системы искусственного интеллекта, после чего цикл снова повторяется.

