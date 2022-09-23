Трубы отопления лопнули в новосибирском Академгородке

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Крупная коммунальная авария произошла в новосибирском Академгородке. В качестве причины назван скачок давления.

В тепловых сетях Академгородкам произошел скачок давления до величин, превышающих испытательные (более 9 атмосфер), сообщила депутат горсовета Светлана Каверзина со ссылкой на ФГУП «УЭВ», которое занимается поставкой тепла и воды в научном центре.



Авария привела к порыву инженерных сетей теплоснабжения в 20 многоквартирных домах микрорайона. В них начали течь трубы отопления и батареи, в одной из квартир лопнул счетчик горячей воды.

Управляюшая компания Академгородка — ФГБУ «ЖКУ ННЦ» — направила обращение в ресурсоснабжающий «УЭВ» и готовит претензию о возмещении причиненного ущерба.