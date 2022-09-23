Трубы отопления лопнули в новосибирском Академгородке
© google.com
Крупная коммунальная авария произошла в новосибирском Академгородке. В качестве причины назван скачок давления.
В тепловых сетях Академгородкам произошел скачок давления до величин, превышающих испытательные (более 9 атмосфер), сообщила депутат горсовета Светлана Каверзина со ссылкой на ФГУП «УЭВ», которое занимается поставкой тепла и воды в научном центре.
Авария привела к порыву инженерных сетей теплоснабжения в 20 многоквартирных домах микрорайона. В них начали течь трубы отопления и батареи, в одной из квартир лопнул счетчик горячей воды.
Управляюшая компания Академгородка — ФГБУ «ЖКУ ННЦ» — направила обращение в ресурсоснабжающий «УЭВ» и готовит претензию о возмещении причиненного ущерба.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Депутат Госдумы от Хакасии заявил о намерении принять участие в «спецоперации» Студентов и партийцев собрали на провластную акцию в Новосибирске. Фото Контрактник из Ангарска погиб в Украине Новосибирские школьники вынуждены ходить в ужасные туалеты: «Гимн включают, а по стене размазан кал» Сухой закон ввели в Забайкалье из-за мобилизации
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo