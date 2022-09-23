Сухой закон ввели в Забайкалье из-за мобилизации
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В Забайкальском крае ввели сухой закон в некоторых городах и районах. Решение принято под предлогом «частичной мобилизации».
Запрет на продажу алкоголя ввели в закрытом городе Горный, городе Борзя, поселке Песчанка на территории Читы, говорится в постановлении краевого правительства. Решение принято из-за указа
Кроме того, во всех муниципалитетах Забайкалья установлены ограничения на продажу спиртного в радиусе 300 метров от зданий военкоматов (за исключением общепита и «магазинов беспошлинной торговли).
У постановления правительства нет даты окончания. Он принят на период мобилизации, у которой, по указу Путина, нет конечной даты.
Отметим, что в Горном, Борзе и Песчанке находятся военные части.
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