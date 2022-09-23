Новосибирские школьники вынуждены ходить в ужасные туалеты: «Гимн включают, а по стене размазан кал»

© ngs.ru

Жители Новосибирской области продолжают жаловаться на состояние уборных в образовательных учреждениях. При этом с нового учебного года в школах ввели обязательные подъем флага, исполнение гимна и пытаются проводить провластные «разговоры о важном».

Отец учащейся новосибирской школы №16 показал, в каком состоянии там туалет. Причем семья заинтересовалась проблемой с уборной только после того, как их семилетняя дочь отказалась ходить туда, хотя старший сын ранее не раз говорил о проблеме, пишет НГС.Новости.

«Флаг поднимают, гимн включают, а на стене размазан кал, и это туалет девочек, — цитирует отца издание. — Его не убирают неделю, бумага отсутствует. Это как нужно не уважать детей, чтобы допускать школы к учебному году с такими туалетами?»

Причем в мэрии утверждают, что летом был проведен косметический ремонт, а «комнаты имеют естественный износ в связи с длительным сроком эксплуатации».