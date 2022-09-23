Контрактник из Ангарска погиб в Украине
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37-летний житель Ангарска Иркутской области погиб во время «спецоперации» в Украине. У мужчины остался 13-летний сын.
В Ангарске похоронили Андрея Румянцева, который погиб в Украине, сообщил мэр города Сергей Петров в тг-канале. Он погиб 14 сентября в Мелитопольском районе.
Андрей Румянцев в 2003 году был призван в армию, прошел службу на Кавказе в 2004—2005 годах. 15 лет отработал в Ангарской воспитательной колонии.
В июле 2022 года пошел служить по контракту для участия в «спецоперации».
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