Студентов и партийцев собрали на провластную акцию в Новосибирске. Фото

© Кирилл Канин

В Новосибирске власти провели митинг в поддержку «референдумов» о присоединении к РФ самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также подконтрольных ВС РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. На него собрали представителей «Единой России», ЛДПР, активистов «НОД», студентов близлежащих вузов, а также ТОСы. Фоторепортаж Тайги.инфо.

В домовых чатах рассылали сообщения о том, что на митинг из отдаленных районов будут свозить автобусами. Уже через 20 минут после начала мероприятия участники стали расходиться, через час всё закончилось.

На мероприятие, по разным оценкам очевидцев, удалось собрать около от 400 до 1 тыс. человек. В региональном правительстве утверждают, что в Центральном парке в рабочий день было 7 тыс. человек (хотя площадь перед сценой там в разы меньше Площади Ленина, которая вмещает около 4-5 тыс. человек).

На акцию привели, в том числе детей.



А это чиновники областного правительства и мэрии Новосибирска.

Первый вице-мэр Геннадий Захаров (в центре)

Губернатор Андрей Травников (слева) и министр региональной политики Игорь Яковлев (справа)

Мэр Анатолий Локоть (в центре)

Фото Кирилла Канина