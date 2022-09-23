Студентов и партийцев собрали на провластную акцию в Новосибирске. Фото

© Кирилл Канин
Студентов и партийцев собрали на провластную акцию в Новосибирске. Фото
23 Сен 2022, 12:34

В Новосибирске власти провели митинг в поддержку «референдумов» о присоединении к РФ самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также подконтрольных ВС РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. На него собрали представителей «Единой России», ЛДПР, активистов «НОД», студентов близлежащих вузов, а также ТОСы. Фоторепортаж Тайги.инфо.

В домовых чатах рассылали сообщения о том, что на митинг из отдаленных районов будут свозить автобусами. Уже через 20 минут после начала мероприятия участники стали расходиться, через час всё закончилось.

На мероприятие, по разным оценкам очевидцев, удалось собрать около от 400 до 1 тыс. человек. В региональном правительстве утверждают, что в Центральном парке в рабочий день было 7 тыс. человек (хотя площадь перед сценой там в разы меньше Площади Ленина, которая вмещает около 4-5 тыс. человек).

На акцию привели, в том числе детей.

А это чиновники областного правительства и мэрии Новосибирска.

Первый вице-мэр Геннадий Захаров (в центре)
Губернатор Андрей Травников (слева) и министр региональной политики Игорь Яковлев (справа)
Мэр Анатолий Локоть (в центре)

Фото Кирилла Канина


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
23 Сен, 13:20
Депутат Госдумы от Хакасии заявил о намерении принять участие в «спецоперации»
23 Сен, 12:34
Студентов и партийцев собрали на провластную акцию в Новосибирске. Фото
23 Сен, 10:56
Контрактник из Ангарска погиб в Украине
23 Сен, 10:36
Новосибирские школьники вынуждены ходить в ужасные туалеты: «Гимн включают, а по стене размазан кал»
23 Сен, 09:57
Сухой закон ввели в Забайкалье из-за мобилизации
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования