Депутат Госдумы от Хакасии заявил о намерении принять участие в «спецоперации»
© t.me/er_molnia. Сергей Сокол
Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол подал заявление о мобилизации. Сейчас, по его словам, он наблюдает за референдумом, а потом рассчитывает, что Минобороны примет решение.
«Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, каким является мой отец для меня сейчас, — заявил Сокол. — Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации».
Единоросс, по его словам, наблюдает за референдумом (видимо, речь идет о «референдуме» о присоединении к РФ самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также подконтрольных ВС РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины) и ждет решения Минобороны по распределению в соответствии с компетенциями и военной специальностью.
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