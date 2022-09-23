Вице-спикер новосибирского заксобрания пообещал отправиться на фронт

© Мария Ковганич. Андрей Панфёров (смотрит в камеру)
Вице-спикер новосибирского заксобрания пообещал отправиться на фронт
23 Сен 2022, 14:00

Первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров подал рапорт для участия в «спецоперации». 62-летний депутат — в прошлом участник боевых действий в Афганистане и на Кавказе. Если его не призовут, он готов идти на фронт добровольцем.

«Я подтверждаю информацию [о подаче рапорта]. Исполняю, прежде всего, свой гражданский долг. Каких-то исключительных условий для меня не предусмотрено, я их не приму», — сказал Панфёров в комментарии ТАСС.

Он не знает, как это повлияет на его депутатские полномочия.

Изданию «Сибкрай» парламентарий сказал, что даже если его не призовут, он пойдет добровольцем.

Андрей Панфёров — первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, служил в ГРУ, имеет множество наград.

1987−1988 гг. Андрей Панферов принимал участие в боевых действиях в составе отряда специального назначения на территории республики Афганистан, провинции Кандагар. 1988−1991 гг. проходил службу на территории Закавказского военного округа, где выполнял задачи в составе бригады специального назначения ГРУ ГШ по установлению Конституционного порядка в Нагорном Карабахе, а также республиках Закавказья.1995−1997 гг. принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже почти семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. Планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.


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