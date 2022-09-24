Военкомат подожгли в Канске

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В Красноярском крае пытались поджечь один из военкоматов. Подобные случаи участились после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным «частичной» мобилизации.

Военный комиссариат Канска горел в ночь на 24 сентября, передает местный паблик «ЧП Канск». Предварительная причина — поджог.



Официальных комментариев не поступала. В публичных сводках регионального управления МЧС информации о пожаре в Канске нет.

Попытки поджогов военкоматов начались с 22 сентября на фоне объявленной Путиным «частичной» мобилизации жителей для участия в «спецоперации» в Украине.

Например, за последние два дня военкоматы пытались поджечь коктейлями Молотова в городе Свободный Амурской области, в Хабаровске, в селе Кыра Забайкальского края.