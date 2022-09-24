Многодетные родители погибли с дочкой при пожаре в Томской области

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Многодетные родители погибли с дочкой при пожаре в Томской области
24 Сен 2022, 07:43

В томском селе Баткат сгорел дом многодетной семьи. Родители и дочка погибли, сыновья госпитализированы.

Частный дом сгорел в селе Баткат Шегарского района Томской области. На месте нашли тела 31-мужчины, его 35-летней жены и пятилетней дочери, сообщили в региональном управлении СК РФ 24 сентября.

Всего у супругов было семь детей. Две старших дочери 11-и и 12-и лет были у бабушки. Четверо сыновей 2-х, 4-х, 7-и и 9-и лет госпитализированы, уточнили в ведомстве.

«Семья характеризуется положительно», — отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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