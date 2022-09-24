«2ГИС» пропал из AppStore

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«2ГИС» пропал из AppStore
24 Сен 2022, 09:31

Приложение электронного справочника «2ГИС» исчезло из AppStore. В магазине для смартфонов на Android он еще доступен.

Приложение справочника «2ГИС» пропало из AppStore, обратили внимание читатели Тайги.инфо. Ссылка на программу на сайте компании также не открывается. В Google Play сервис еще доступен.

Электронный справочник «2ГИС» — международная картографическая компания, основанная в Новосибирске Александром Сысоевым. В 2020 году Сбербанк купил 72% «2ГИС», еще 3% досталось «дочке» Сбера и корпорации «ВК» (бывшая Mail.ru). На тот момент компания занимала шестое место в списке самых дорогих в Рунете по версии Forbes, ее оценивали в 14,3 млрд.

В 2021 году выручка ООО «Дубльгис» выросла сразу на 34% до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль, по данным «Контур.Фокус», составила 393,6 млн.


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