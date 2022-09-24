Как задерживали новосибирцев на акции против мобилизации. Видео

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Акции против «частичной мобилизации», объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, прошли в городах Сибири. В Новосибирске, по последним данным, не менее 70 задержанных. Видео Тайги.инфо.

Акция против мобилизации прошла на площади Ленина. Люди не выкрикивали никаких лозунгов, они были без плакатов. Несмотря на это, полицейские и спецназ массово задерживали людей.

