Землетрясение интенсивностью 4,7 балла произошло в Междуреченске

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Землетрясение интенсивностью 4,7 балла произошло в Междуреченске
25 Сен 2022, 06:09

В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился на территории Междуреченска.

Подземный толчок магнитудой 3,9 произошел на восточной окраине Междуреченска, передает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН 25 сентября.

Эпицентр находился в районе городского кладбища.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 4,7 балла.


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