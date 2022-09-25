Землетрясение интенсивностью 4,7 балла произошло в Междуреченске
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В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился на территории Междуреченска.
Подземный толчок магнитудой 3,9 произошел на восточной окраине Междуреченска, передает Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН 25 сентября.
Эпицентр находился в районе городского кладбища.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 4,7 балла.
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