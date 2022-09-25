Состояние воздуха в Новосибирске ухудшилось
© airvoice.io
Жители Новосибирска вновь пожаловались на неприятный запах в городе. Он напоминает гарь.
Запах гари накрыл центр Новосибирска. По данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения воздуха в городе достиг 7 из 10 баллов. Превышена концентрация вредных частиц РМ2.5 и РМ10 (по РМ2.5 — примерно в два раза по сравнению с нормативами Всемирной организации здравоохранения).
«Можно прогуляться, но не слишком долго. Ожидается ухудшение», — предупреждает сервис Airvoice.
По данным сайта космического мониторинга пожаров, к западу от Новосибирска в районе Чулыма 24 сентября действовало возгорание площадью около 3,2 тыс. га. В Западно-Сибирском гидрометцентре предупреждают, что 25−26 сентября сохраняется высокая пожароопасность (4 класса) в Новосибирской области, а в Новосибирском районе — чрезвычайная пожароопасность (5 класса).
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