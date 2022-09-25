Красноярского кавээнщика лишили работы из-за шутки про иноагентов

© vk.com/ligabaltika

Редактора лиги КВН «Балтика» Алексея Екса отстранили от работы после одобрения номера петербургской команды «Трикс». Студентки-журналистки спели про «иноагентов» и показали, как их скручивает полиция.

Уроженца Красноярска Алексея Екса, который уже многие годы последние редактирует разные региональные лиги КВН, отстранили от работы. Об этом пишут «Осторожно новости».

Руководство КВН позвонило директорам трех лиг, поставив их перед фактом, что Екс с ними больше не работает. В качестве причины названо выступление команды «Трикс» в лиге «Балтика».

Студентки-журналистки, играющие в «Трикс», представили номер про «иноагентов». Команда перечисляет наиболее известных «иноагентов», а затем поет:

«Надо ли, надо ли нам дальше учиться?

Может быть, сразу в тюрьму после ВУЗа садиться?»

После этого на сцену выбегает мужчина в полицейской форме и уводит солистку со сцены.

Команда прошла в следующий раунд с первого места, а их номер завирусился в сети. Но теперь редактора лиги уволили. Он не держит зла на руководство КВН: «Просто раз уж „КВН — это семья“, то, видимо, в семье не без урода. Или теперь уже „без урода“».

При этом Екс уверен, что в региональных лигах КВН еще остались «не те» шутки. Он призвал шутить аккуратнее и осваивать искусство пантомимы, «чтобы не сказать чего лишнего».