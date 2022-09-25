Мост рухнул под грузовиком в Красноярском крае

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Один из мостов в Красноярском крае рухнул. Целое поселение осталось без связи с внешним миром.

«Дорога Красноярск-Мотыгино закрыта через стрелку. Только через Богучаны можно — [это] 900+км» — передает подписчик сообщества «Попутчики Мотыгино-Красноярск».

По данным паблика «ЧП Красноярск», рухнул единственный мост, связывавший поселок Мотыгино с внешним миром. На опубликованных фотографиях видно, что сооружение из дерева, бетона и чего-то еще, развалилось под грузовиком Mercedes.

По сообщению подписчиков, мост переделывали «пару лет назад».



В Мотыгино проживает около 5 тыс. человек.

Фото vk.com/kraschp