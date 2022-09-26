Красноярский военком заявил об отсутствии ограничений для мобилизации

© youtube.com/Пирамида ТВ. Олег Тихончук

Никаких ограничений на мобилизацию тех, кто не имеет опыта службы в армии или не подходит по здоровью, нет, заявил военком города в Красноярском крае. Он прямо противоречил заявления президента РФ, называя некоторые сведения «сплетнями». Власти утверждают, что в его словах был заложен «диаметрально противоположный смысл».

«Мы в первую очередь призываем для пополнения частей граждан первого-второго разряда, и и если таких граждан у нас — третьего разряда. По возрасту. Вопрос о том, чтобы не призывать граждан, которые не проходили воинскую службу и таким образом не подготовлены, здесь у нас тоже этого вопроса нет, — заявил военком Олег Тихончук местным СМИ. — Не призыва граждан с ограниченной категорией, имеющих ограниченную категорию годности к службе, таких ограничений тоже на данный момент нет. То есть мы работаем со всеми категориями граждан».



«Людям пытаешься донести, но люди почему-то верят тем сплетням, что размещаются в интернете», — сказал Тихончук. Он не уточнил, имел ли ввиду под «сплетнями» слова своего президента Владимира Путина или министра обороны Сергея Шойгу.

Более того, Тихончук утверждал, что граждане не должны ждать повестку и сами приходить в военкомат. Он же публично распространил сведения, что «ограничен выезд из Российской Федерации»: «Не удивлюсь, если будет принято решение об ограничении переезда из субъекта в субъект». В УК РФ существует ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

«Неправдоподобную информацию», по версии Тихончука, могут распространять те, кто «пьет пиво в Праге, а может быть в Киеве, может в Вашингтоне курить кальян»: «А вместо девочки там какой-нибудь бородатый мальчик сидит».

Правительственный паблик «Объясняем. Красноярский край» утверждает, что в словах Тихончука был заложен «диаметрально противоположный смысл»: «Важно помнить, что частичная мобилизация в России проводится впервые, поэтому некоторые военкомы совершают ошибки. В таких ситуациях проблемы решаются достаточно оперативно. Не секрет, что военные комиссары, особенно в небольших городах, не имеют большого опыта в общении со СМИ.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.