Роспотребнадзор предложил Травникову запретить массовые мероприятия под предлогом ковида

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В Новосибирской области вновь предложили запретить массовые мероприятия под предлогом коронавируса. Решение еще не принято.

Глава новосибирского управления Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил губернатору Андрею Травникову вернуть запрет на массовые мероприятия в регионе из-за ковида. Об этом он сказал на оперативном совещании в облправительстве 26 сентября.

Решение официально пока не принято.



По данным оперштаба на 24 сентября, в регионе зарегистрировано 290,9 тыс. случаев коронавируса. За сутки подтвержден 731 случай. С начала пандемии умерли 5714 заболевших.