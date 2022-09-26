Обещавший перемены новый томский губернатор оставил старую администрацию

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Выигравший выборы томского губернатора представитель Кремля Владимир Мазур не стал менять команду прежнего главы региона Сергея Жвачкина. Он, например, оставил на постах Андрея Кнорра и бессменного управделами администрации.

Мазур переназначили своими заместителями Андрея Антонова (по экономике), Игорь Толстоносов (по безопасности), Анатолия Рожкова (по внутренней политике), Александра Феденёва (в должности главы департамента финансов) Александр Феденёв. Сохранил должность и управляющий делами администрации области Анатолий Иванов.

«С ними заключены служебные контракты на пять лет — на срок полномочий избранного губернатора», — сообщили в пресс-службе администрации.

На год продлили контракт с вице-губернатором по сельскому хозяйству Андреем Кнорром.. Это бывший депутат заксобрания Алтайского края и экс-депутат Госдумы. Его «давним знакомым» называли Владимира Тиссена, который возглавляет российско-китайский «Агрохолдинг „Томский“». Региональные власти помогали корпорации, но соучредитель этой компании ООО «Агрокапитал» был обанкрочен.

Должности сохранили и вице-губернаторы Людмилая Огородова и Алёна Левко.

При этом во время избирательной кампании Мазур, избравшийся от «Единой России», прямо говорил, что «летел в Томск для перемен»: «Знал, что люди во многом разочарованы властью. Знал, что действующая власть, скорей всего, примет меня в штыки, потому что перемены никогда никакой власти не нравятся. А я летел в Томск именно для перемен».

Контракт не продлен лишь с заместителем по промышленной политике Игорем Шатурным. Кроме того, Мазур отдал должность вице-губернатора по строительству своему бывшему заму в мэрии Тобольска Николаю Руппелю.