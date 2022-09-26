Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области

© Читатели Тайги.инфо

Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Иркутской области. По предварительным данным, среди раненых оказался начальник призывной комиссии. Полиция собирает информацию. (Новость дополняется)

Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области. Об этом сообщили очевидцы Тайге.инфо, а также подтвердил Babr_mash. Кадры с места также поступили в распоряжение редакции.

Известно о раненых. Им может быть начальник призывной комиссии — сначала сообщалось о его убийстве, но, по последним данным, он выжил.



В пресс-службе полиции Иркутской области сообщили Тайге. инфо, что пока не комментируют происшествие: «Собираем информацию».

По сведениям источника «Ирсити», военком пока жив.

Нападавший задержан. По некоторым данным, им может быть мужчина по имени Руслан Зинин, 1997 года рождения. Безработный.

UPD: По данным сайта администрации Усть-Илимска, местным военкоматом руководит Александр Елисеев.

UPD (13:15) Военком «находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии», заявил губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале: «Я дал поручение усилить меры безопасности».

UPD (13:28) Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), сообщила пресс-служба ведомства. В СК подтвердили, что задержанному 25 лет и он — местный житель.



UPD (13:35) Стрелявший молодой человек Руслан Зинин «очень переживал из-за повестки, которая пришла лучшему другу», который не служил в армии, рассказала его мать «Астре»

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала Марина Зинина.

Женщина не знает, откуда у сына оружие.

UPD (15:11) В Росгвардии заявили, что нападавший не был владельцем оружия.