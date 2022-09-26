Неизвестный расстрелял детей в школе Ижевска

Неизвестный расстрелял детей в школе Ижевска
26 Сен 2022, 10:30

Несколько детей ранены в результате стрельбы в школе №88 Ижевска. Неизвестный ворвался с оружием прямо на урок. Охранник в результате нападения скончался.

Стрельба началась во время урока, когда неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям, сообщает тг-канал 112.

Утверждается, что директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.

В результате стрельбы скончался охранник.

Пятеро детей пострадали. У троих огнестрельные ранения, у одного ребенка колото-резаное.

UPD (15:13) МВД сообщило о гибели шести человек при стрельбе в школе Ижевска.

«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий», — говорится в сообщении.


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