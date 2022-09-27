«Сколько ты спасешь застывшим?» Репортаж с ветхой подстанции скорой в Новосибирске

© Юлия Алтухова. Туалет для сотрудников скорой

Старое деревянное здание без горячей воды, туалет на улице и отдых на каталках в машине. В таких условиях работают врачи скорой помощи в Новосибирске.

«Новая вкладка» совместно с Тайгой.инфо рассказывает, как сейчас выживает Матвеевская подстанция скорой помощи в Первомайском районе Новосибирска.



«Мне вот интересно, в Москве как „скорые“ живут?» — Наталья (настоящее имя изменено — прим. редакции) ополаскивает кружки в эмалированном тазике и, переворачивая дном вверх, ставит их на небольшой стол. Наталье больше 50 лет, она работает медицинской санитаркой и сейчас наводит порядок после ночной смены на Матвеевской подстанции.



«Мне рассказывали, что они могут, если машина сломалась, сразу на станцию техобслуживания везти. И всё», — говорит водитель скорой помощи Первомайской бригады.

«А вы картонку на землю постелили и полезли?» — обращается к водителю Наталья.

«Да, — отвечает он, — чтобы не терять смену. И запчасти покупаем сами, чтобы это всё быстрее сделать, чтобы не ждать».

Лежать под машиной на картонке у водителей бригады скорой помощи Первомайского района в Новосибирске раньше не было необходимости. У них был теплый гараж и смотровая яма. Так было на Первомайской подстанции по адресу улица Эйхе, 8А, где они работали раньше. Их переселили оттуда после обнаруженных дефектов во время ремонта. По словам сотрудников, в стене нашли трещину. Находиться в прежнем здании стало опасно.

Стена гаража

15 июля 2022 года бригады скорой помощи переехали на Тухачевского,22 — подстанцию соседнего Матвеевского района. Одноэтажная деревянная постройка 1950-х годов — с виду обычный дачный домик. Его настоящее предназначение выдают лишь несколько деталей. Первая — указательная табличка, текст на которой начинается со слов «государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области». Вторая — широкий въезд во двор без ворот.

На часах 8:15 утра, время пересменки, поэтому двор заставлен машинами скорой помощи. На станцию приносят ребенка без сознания после судорог. Его должны посадить в машину реанимации — единственную желтую. Она стоит в дальнем углу двора, и, чтобы ее выгнать на дорогу, все остальные машины перед ней должны разъехаться и пропустить реанимобиль. Это занимает 3 минуты.

До переезда первомайских медиков во дворе стояло две, максимум три машины работавших здесь бригад. Каждая из машин могла выехать с территории без препятствий. Шесть габаритных автомобилей, которые сейчас на стоянке, не помещаются во дворе.

«Миленько, уютненько — ощущение, будто приехал к бабушке в деревню»

Первомайские бригады обслуживают второй по величине район Новосибирска. В их же зоне ответственности — часть федеральной трассы. Медики и водители выезжают на аварии, передозировки, несчастные случаи, к людям с лихорадкой и давлением, подозрением на инсульт — любыми проблемами, о которых сообщают по номеру 112.

Во время третьей волны коронавируса в 2021 году журналисты НГС делали репортаж, чтобы показать, в каких условиях работают врачи. Матвеевскую подстанцию, где сейчас работают бригады Первомайского района, в публикации назвали «самой ветхой подстанцией города». А общественница Дарья Макарова сравнивала её с Первомайской на улице Эйхе — той самой, откуда бригады переселились.

«Вот подстанция на Эйхе — там же просто ужас. Даже если сравнить с Матвеевской: там миленько, уютненько — ощущение, будто приехал к бабушке в деревню. А вот на Эйхе фельдшеры делят одно помещение с гаражом ДЭУ», — рассказывала Дарья Макарова журналистам НГС.

Но именно гараж с особым теплом вспоминают фельдшеры, водители и санитарные работницы Первомайской подстанции в новых условиях. Или, скорее, вспоминают тепло, которое там было: гараж был отапливаемым, а из шланга текла горячая вода.

Вода, по словам Натальи — санитарной работницы из бригады «переселенцев» — на скорой «должна литься рекой». Женщина называет себя «работником тыла» и рассказывает, что ей приходится мыть каталки, кабину скорой, оборудование в ней, а также предметы быта на самой станции руками в ледяной воде.

«На той неделе машина приехала после вызова с черепно-мозговой травмой. Внутри всё в крови. Вообще всё: полы, каталка, стены. Естественно, сами доктора кинулись мне помогать. Потому что, если бы все высохло, потом не ототрёшь. Вёдрами столько воды не наносить. Попытались подключить шланг к скважине. Водичка просто „пись-пись“. На каталку шланг положили. Она поверхность смачивает, не более», — вспоминает Наталья.

Поскольку напор воды в скважине не позволяет нормально пользоваться шлангом, воду чаще всего набирают в большую садовую бочку. Оттуда её черпают вёдрами. Никаких систем нагревания воды при этом нет, что противоречит требованиям СанПиН. Туалет у медиков — деревянное сооружение с дыркой в полу — находится на улице. Умывальник тоже. В одноэтажном деревянном здании ни разу не проводили капитального ремонта. По словам одной из сотрудниц, которая работает на Матвеевской подстанции уже почти 30 лет, из последних изменений в здании — это проведённое отопление. До этого стояла печка.

Старое здание станции скорой помощи. Рядом со зданием лежат кирпичи и другие материалы для ремонта

Минздрав не ответил на запрос «Новой вкладки» и «Тайги.инфо» о переселении Первомайских бригад на Матвеевскую подстанцию. В обращении журналисты интересовались, не нарушают ли такие условия работы трудовые права сотрудников бригад и нормы санитарно-бытового обслуживания.

Состояние подстанции скорой помощи в Новосибирске уже беспокоило депутатов и общественных деятелей. Год назад депутат новосибирского заксобрания Сергей Левшенков от партии «Новые люди» обращался к региональному министру здравоохранения Константину Хальзову с требованием привести Матвеевскую подстанцию скорой помощи в порядок. Партия, в которой состоит Левшенков, обещала держать ситуацию под контролем и заявила о готовности подключиться к работе по модернизации подстанции в Матвеевке. По информации от Левшенкова, в бюджете заложены деньги на проектирование новой подстанции. Однако о её строительстве можно будет говорить не раньше февраля 2023 года.

Без права на сон

«Такое состояние объекта здравоохранения недопустимо. Ни о каком надлежащем санитарном состоянии помещений и соблюдении условий труда медицинских работников здесь и говорить не приходится».

Цитата выше — это слова Сергея Левшенкова после визита на Матвеевскую подстанцию. Депутат приезжал сюда в марте 2021 года, когда на подстанции находились бригады только Матвеевского района.

В среднем тогда на смене работало по 4−6 человек. После того, как к ним присоединились коллеги Первомайского района, количество работников резко увеличилось — до 15 человек и больше. В зонах для отдыха и обеда — уголок с кухонным столом и несколько кроватей — не хватает места для всех. Бригадам Первомайской скорой часто приходилось отдыхать на каталках в машинах.

Считается, что врачи скорой помощи во время дежурства работают без права на сон. Смена — это 24 или 12 часов. В конце каждого месяца сотрудники получают квитки об оплате, где рассчитывается их зарплата, согласно балльной системе. Баллы умножаются на каждый отработанный час. По словам фельдшера Ксении, в случае когда сотрудник выбирает 12-часовую смену, надбавки к зарплате сильно сокращаются.

«Мы имеем право хотя бы просто лечь и вытянуть ноги», — рассказывает фельдшер Первомайской бригады 38-летняя Ксения. Она работает на скорой 18 лет, ей нравится эта работа и её специфика, экстренная помощь людям. Она уверена, что спасает жизни не только успешная реанимация, но и своевременная госпитализация и правильный диагноз. И таких спасённых жизней за её плечами, по оценке медика, уже несколько сотен.

В новых условиях, считает Ксения, перенести дежурство становится гораздо тяжелее. Например, во время пересменки каждый врач обязан проверить укомплектованность своих медицинских сумок. Внутри должно быть около сотни препаратов для спасения жизни в экстренных ситуациях: средства против аллергических реакций, обезболивающие, антидоты, инсулин, стимуляторы дыхания. А еще — бинты, шприцы, зажимы, жгуты, катетеры. Во время пересменки в небольшом деревянном домике атмосфера больше похожа на сцены в фильме «Один дома», когда многодетная семья Маккалистеров собирается на самолёт. Врачи в таких условиях тщательно ведут подотчётность своей сумки, но в суматохе необходимо прикладывать больше усилий, чтобы сконцентрироваться.

«Если ты холодный, голодный, элементарно не отдохнувший, как ты можешь оказывать помощь пациентам как следует? Это рано или поздно сказывается. Мы, конечно, держим себя в руках, но на мир смотрится уже как-то иначе совсем. Если во всем этом кипише на пересменке забыл доложить себе что-то в сумку, то тебе потом отвечать. Человеческий фактор, <…> да, мы согласны, что мы без права на сон, мы будем работать, но есть же потребности в элементарной гигиене. Тут же работают девушки, а дни бывают разные, как им справляться? В этом туалете с дыркой в полу?» — говорит Ксения.

Многие из фельдшеров советуют посетить их туалет. Это, уверены они, заменит любой их комментарий.

Редакция «Новой вкладки» узнала о ситуации с переселением бригад скорой помощи от сотрудников районной поликлиники. Там заметили, что работники одной и той же бригады стали часто открывать больничные. Во время приёма заболевшие врачи рассказывали участковым об условиях своей работы. Одна сотрудница скорой, по рассказам её коллег из бригады, прилегла ночью на каталке в машине. Поскольку станция не оборудована гаражом, автомобиль стоял во дворе. За несколько часов, которые выдались свободными от вызовов, машина остыла, девушка простудилась. По словам Ксении, в непрогретой машине опасно не только отдыхать, но и просто садиться в нее сразу же после того, как выйдешь из теплого помещения.

«Мы, конечно, людей будем лечить, спасать, но, тем не менее, о себе тоже надо думать. Сколько ты спасешь застывшим? Ладно больничным обойдётся, но это же грозит реальной инвалидностью», — говорит Ксения.

Когда мы разговариваем, на улице чуть выше 3 градусов, большая влажность и туман — в Новосибирске прошёл сезон дождей. В середине августа холодных ночей становится гораздо больше, чем тех, что можно провести на улице.

«Как у гастарбайтеров»

В здании самой станции журналистам и другим посторонним людям находиться запрещено. Погреться разрешают в кибитке: так шутливо водители называют бытовку — металлический контейнер, похожий на строительный вагончик. Кибитка тут появилась через неделю после подселения Первомайской бригады к Матвеевской. Ее пригнал «Медтранс» для отдыха и сна Первомайских водителей. Это учреждение в Новосибирске обеспечивает транспортом скорые и поликлиники города, оно же нанимает водителей.

«Как у гастарбайтеров», — с этими словами дверь кибитки открывается. Внутри несколько кроватей, небольшой столик на 3−4 человек, вешалка, коробки и большая бутылка воды для кулера. Недавно начали использовать обогреватель.

«Он меня пугает, — один из водителей показывает на старенький спиральный обогреватель. — Тут в соседнем районе недавно у строителей в таком же вагончике обогреватель загорелся, пока они спали. Все полыхнуло. Трое успели выбежать, один заживо сгорел. Мы к ним на вызов приезжали. Так я лучше под одеялами погреюсь, ну его».

Санитарная работница Наталья заканчивает ополаскивать кружки и собирается уносить тазик. На минуту она останавливается и смотрит на стол с кружками: «Я думала, что к этому уже никогда не вернусь», — произносит она.

Позже выясняется, что Наталья своими силами привела в порядок 120-летний дом, в котором живёт сейчас.

«В первую очередь я сделала туалет теплый, провела воду. Потому что без этого никак. Я думала, к такому способу мытья посуды я уже никогда не вернусь. Строила, строила, а все стою над тазиком», — рассказывает Наталья и просит водителей помочь налить ей воды из 19-литровой емкости для кулера.

В бытовке надо помыть пол. Через несколько часов Наталья уйдет со смены, поэтому все нужно привести в порядок для следующих бригад.



Фото Юлии Алтуховой