Сотрудников НГУ начали мобилизовать

© ria.ru
Сотрудников НГУ начали мобилизовать
27 Сен 2022, 07:37

Сотрудникам НГУ вручили не менее семи повесток, рассказали Тайге.инфо источники. Это молодые люди, двое из них работают преподавателями

«Гроза» также сообщает о повестках в НГУ. По их данным, сотрудникам вуза пришло не менее восьми повесток.

Кроме того, по сведениям Тайги.инфо, повестки начали приходить сотрудникам научных институтов СО РАН.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
27 Сен, 07:37
Сотрудников НГУ начали мобилизовать
27 Сен, 05:27
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 206
27 Сен, 05:14
Новосибирский депутат и экс-сенатор Лаптев задержан
26 Сен, 16:14
Число погибших после стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15
26 Сен, 12:29
Расстрелявший иркутского военкома: «Щас все поедем домой»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования