Сотрудников НГУ начали мобилизовать

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Сотрудникам НГУ вручили не менее семи повесток, рассказали Тайге.инфо источники. Это молодые люди, двое из них работают преподавателями

«Гроза» также сообщает о повестках в НГУ. По их данным, сотрудникам вуза пришло не менее восьми повесток.



Кроме того, по сведениям Тайги.инфо, повестки начали приходить сотрудникам научных институтов СО РАН.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.