Сотрудников НГУ начали мобилизовать
Сотрудникам НГУ вручили не менее семи повесток, рассказали Тайге.инфо источники. Это молодые люди, двое из них работают преподавателями
«Гроза» также сообщает о повестках в НГУ. По их данным, сотрудникам вуза пришло не менее восьми повесток.
Кроме того, по сведениям Тайги.инфо, повестки начали приходить сотрудникам научных институтов СО РАН.
Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.