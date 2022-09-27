Новосибирец забил приятеля до смерти гитарой

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Житель Новосибирской области осужден за избиение до смерти приятеля. Убивал он его руками, ногами и гитарой.

Искитимский райсуд вынес обвинительный приговор мужчине по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Преступление было совершено во время распития спиртных напитков. «Произошла ссора на почве личных неприязненных отношений в ходе которой, Шерстобитов нанес гитарой в область головы потерпевшего не менее трех ударов, а также множественные удары руками и ногами в жизненно-важные органы потерпевшего», — говорится в сообщении суда.

Пострадавший скончался. Шерстобитов приговорен к 7,6 годам колонии особого режима.