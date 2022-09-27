Бывший заместитель министра пойдет под суд за откаты в Новосибирской области

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В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя министра ЖКХ региона Владимира Нормайкина, который был задержан за взятки в октябре 2021 года. Деньги он потратил на дочь и покупку Lexus RX-300.

По данным регионального СК, 18 октября 2021 года заместитель министра жилищно — коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от учредителя коммерческой организации взятку в сумме 2 млн рублей за помощь в победе на конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Карасуке.



11 января 2021 года в Новосибирской области был заключен только один крупный контракт на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки, писала ранее Тайга. инфо, проанализировав сайт госзакупок. Формально заказчиком была администрация Карасукского района во главе с единороссом Александром Гофманом.

По данным ГУ МВД по Новосибирской, задержанный замминистра, в частности, вел переговоры именно с главой администрации «одного из районов области», где и должен был вести работы «согласованный» подрядчик.

Контракт на 185,2 млн рублей подписали с ООО «БурСиб-Н». Фирма принадлежит Василию Долгову. Ее возглавляет Николай Бабенко. Компания также получала подряды на строительство и проектирование систем водоснабжения в Тогучинском, Новосибирском, Краснозерском, Доволенском, Черепановском и других районах области, а также в городе Обь.

С июня 2020 года по август 2021 заместитель министра получил от учредителя коммерческой организации взятки от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (четыре эпизода) «за совершение действий в пользу подконтрольных организаций, заключающихся в даче указаний главам муниципальных образований и их заместителям по муниципальным контрактам на строительство водозаборных скважин и станций водоподготовки, расположенных на территории Новосибирской области».

В дальнейшем часть полученных денежных средств в сумме 900 тыс. рублей бывший чиновник внес на банковский счет своей дочери и потратил на покупку автомобиля Lexus RX-300.

Фигурантом уголовного дела помимо бывшего замминистра стал учредитель коммерческой организации. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали. На имущество обвиняемых наложен арест. В ближайшее время дело будет рассмотрено судом.