Новосибирский депутат Яковенко отправится добровольцем на фронт

© Евгений Яковенко (на заднем плане)

Депутат новосибирского горсовета Евгений Яковенко заявил о намерении отправиться в зону проведения «спецоперации». Он поедет туда вместе с ветеранами боевых действий в Афганистане.

Добровольцами в зону проведения «специальной военной операции» отправятся новосибирские ветераны боевых действий в Афганистане, передают «Вести Новосибирск».



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«С несколькими офицерами мы уже давно обсуждали тему нашего личного участия в специальной операции. За Родину, сколько есть сил, хотим послужить, принести пользу, вложить свой вклад в неминуемую победу. Сейчас самый судьбоносный момент, и мы хотим в этот судьбоносный момент быть достойны наших дедов и прадедов. Сибиряки всегда отличались тем, что вставали и шли в авангарде», — заявил председатель правления областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Евгений Яковенко.

О причастности вице-спикера горсовета Яковенко к преступному сообществу «Первомайские» говорилось в материалах громкого уголовного дела бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина и его отца Александра Солодкина-старшего, возглавлявшего региональное управление спорта администрации Новосибирской области, которых осудили за пособничество ОПС «Труновские» (Александра Трунова). Яковенко также проходил свидетелем по делу осужденного за организацию четырех убийств Анатолия Радченко, которого суд признал лидером бригады киллеров в структуре «Труновских».