Помощь только одному району ЛНР обойдется красноярцам в 1 млрд

© lug-info.com. Красноярский губернатор Александр Усс (слева)

Около 1 млрд рублей будет выделено на помощь Свердловскому району самопровозглашенной ЛНР из резервного фонда Красноярского края.

«Уточнил у министра финансов Владимира Бахаря, какие суммы направляет Красноярский край на помощь Свердловскому району в ЛНР. С его слов, без учета благотворительной помощи от бизнеса, из резервного фонда края в текущем году на эти цели пойдет порядка 1 млрд рублей», — сообщил в своем телеграм-канале депутат заксобрания края Александр Глисков.

Весь резервный фонд региона принят на уровне 20 млрд рублей. Основу резервного фонда составляют доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений, и часть остатков средств бюджета на начало года.

Государственный долг Красноярского края, по последним данным минфина, составляет 62,2 млрд рублей.