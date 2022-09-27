Помощь только одному району ЛНР обойдется красноярцам в 1 млрд

© lug-info.com. Красноярский губернатор Александр Усс (слева)
Помощь только одному району ЛНР обойдется красноярцам в 1 млрд
27 Сен 2022, 11:48

Около 1 млрд рублей будет выделено на помощь Свердловскому району самопровозглашенной ЛНР из резервного фонда Красноярского края.

«Уточнил у министра финансов Владимира Бахаря, какие суммы направляет Красноярский край на помощь Свердловскому району в ЛНР. С его слов, без учета благотворительной помощи от бизнеса, из резервного фонда края в текущем году на эти цели пойдет порядка 1 млрд рублей», — сообщил в своем телеграм-канале депутат заксобрания края Александр Глисков.

Весь резервный фонд региона принят на уровне 20 млрд рублей. Основу резервного фонда составляют доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений, и часть остатков средств бюджета на начало года.

Государственный долг Красноярского края, по последним данным минфина, составляет 62,2 млрд рублей.


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Помощь только одному району ЛНР обойдется красноярцам в 1 млрд
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