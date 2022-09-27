Томский майор отделался штрафом за избиение солдат

27 Сен 2022, 12:24

В Томской области офицер признан виновным в избиении подчиненных. За два эпизода ему назначили штраф.

Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора ВС РФ Павла Папкова. Его обвиняли в двух эпизодах превышения полномочий с применением насилия (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.

«Желая наказать подчиненных за невыполнение поставленных задач, майор бил их ладонью по затылку», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Папкова к штрафу 120 тыс. рублей.

Решение в законную силу не вступило.


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