Томский майор отделался штрафом за избиение солдат
27 Сен 2022, 12:24
Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора ВС
РФ Павла Папкова. Его обвиняли в двух эпизодах превышения полномочий с применением насилия (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.
В Томской области офицер признан виновным в избиении подчиненных. За два эпизода ему назначили штраф.
Томский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора ВС
«Желая наказать подчиненных за невыполнение поставленных задач, майор бил их ладонью по затылку», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Папкова к штрафу 120 тыс. рублей.
Решение в законную силу не вступило.
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