Забайкалец убил, расчленил и сжег в котельной Ангарска сослуживца

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Уроженец Забайкалья пойдет под суд за расправу над коллегой. Пьяные мужчины рассорились, и один из них схватился за нож. Его оппонент скончался на месте, и был сожжен в печи.

Ангарские следователи завершили расследование убийства на промышленной базе, которое произошло в марте 2022 года. Перед судом предстанет сослуживец убитого. Мужчины поссорились во время распития алкоголя, и один из них схватился за нож.



«Злоумышленник нанес множественные удары ножом в жизненно-важные части тела потерпевшего — живот и грудную клетку. Смерть мужчины наступила на месте происшествия. Затем подозреваемый с целью сокрытия следов убийства расчленил тело жертвы и сжег его в печи котельной», — рассказали в управлении СК по Иркутской области.

Вскоре родственники заявили о безвестном исчезновении мужчины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. На допросе он признался в содеянном, показав свои действия на месте преступления.