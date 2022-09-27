Новосибирский военком объявил о возможности мобилизовать ограниченно годных и неслуживших

© vk.com/ОТС. Евгений Кудрявцев

Новосибирский военком утверждает, что во время «частичной» мобилизации могут призывать тех, кто не служил и признан ограниченно годным. Это разнится с официальными заявлениями Кремля и Минобороны РФ. Напомним, что из-за ошибок при мобилизации уже уволен военный комиссар.

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев ответил на вопросы жителей в эфире регионального госканала «ОТС». Ему задали прямой вопрос: «Насколько точно, что людей ограниченно годных и не имеющих боевого опыта не будут забирать [на мобилизацию]?»



«Неточно. В соответствие с требованием законодательства, гражданин, не служивший в ВС и имеющий категорию „ограниченно годный к военной службе“, по закону подлежит мобилизации, — заявил Кудрявцев. — Основной критерий — его военно-учетная специальность. В первую очередь, будут рассматриваться граждане первой категории до 35 лет, но при необходимости может дойти и до людей не служивших и имеющих какие-то ограничения».

179261

Кудрявцев уточнил, что, если военкоматам не хватает людей на определенные должности, например, в возрастной категории до 35 лет, то «военный комиссариат берет вторую категорию — смотрит из старших возрастов, допустим до 45 лет».

«[Среди тех, кто не имеет боевого опыта] тоже тогда начинают подбирать, — подчеркнул Кудрявцев. — При выполнении задачи, когда военкомат начинает комплектовать необходимое подразделение, в первую очередь начинают рассматривать с возрастной категории, но не все военно-учетные специальности могут быть укомплектованы именно этими людьми. К примеру, есть острый дефицит, не применительно к ситуации, водолазов — а их всего два-три в области, причем в армии не служивших. Естественно, будет призываться человек не служивший».

Кудрявцев утверждает, что в регионе мобилизовано уже более 2 тыс. человек. Среди них нет женщин, отметил он.

Президент Р Ф Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.

Напомним, что в Магаданской области из-за ошибок при мобилизации уже уволен военный комиссар.