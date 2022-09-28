Тело мужчины нашли в воинской части в Забайкалье
28 Сен 2022, 06:27
В Военном следственном управление СК РФ подтвердили факт смерти.
В одной из частей Минобороны РФ найден труп. Информация уже поступила в Следственный комитет.
Тело мужчины обнаружили в военной части на юго-востоке Забайкальского края, передает «Чита.ру» со ссылкой на знакомых погибшего.
В Военном следственном управление СК РФ подтвердили факт смерти.
Другие подробности не уточняются.
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