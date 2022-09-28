Тело мужчины нашли в воинской части в Забайкалье

28 Сен 2022, 06:27

В одной из частей Минобороны РФ найден труп. Информация уже поступила в Следственный комитет.

Тело мужчины обнаружили в военной части на юго-востоке Забайкальского края, передает «Чита.ру» со ссылкой на знакомых погибшего.

В Военном следственном управление СК РФ подтвердили факт смерти.

Другие подробности не уточняются.


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