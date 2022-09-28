Нехватка кадров, новых технологий и финансов: развитие строительной отрасли обсудили в Новосибирске

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Как строился Новосибирск и что сейчас происходит в строительном секторе, обсудили на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения первого начальника «Главновосибирскстроя» Павла Начарова. Какие задачи стоят перед властью, что не так с мерами поддержки, почему не хватает кадров и за какими идеями будущее – читайте в нашем материале.

Конференция «Строительный комплекс НСО: история и современность» состоялась в Новосибирске в память о первом начальнике «Главновосибирскстроя» Павла Начарова. Программа мероприятия включала исторические обзоры и фильмы, а также доклады о современном положении дел.

Экскурс в историю строительства Новосибирска провели сын юбиляра Сергей Начаров и кандидат технических наук Валерий Габрусенко. Начаров рассказал о трудовом пути отца, а Габрусенко об истории использования железобетона в Новосибирске — по сути, речь шла о том, как строились такие знаковые объекты города, как Оперный театр, вокзал и ряд других.

Несмотря на то, что мероприятие, казалось бы, не предполагало полемики, дискуссия имела место быть.

Печатать дома и создавать новые материалы

Тон конференции с самого начала попытался задать Сергей Начаров. Он напомнил, что строители — «уникальный инструмент» развития страны, призвав коллег озадачить молодых специалистов и власть рядом вопросов, главным образом — в области развития новых технологий.

«На сегодняшний день за рубежом уже дома печатают, мы даже на эту тему не задумываемся. Я видел манипуляторы, которые работают, даже у нас в Академгородке, там, правда, небольшой. Манипулятор, который монтирует каркасы, — рассказал Начаров. — Спросил, сколько будет стоить манипулятор, который будет монтировать каркас жилого дома? Ну говорят, год-полтора работы и 150 млн рублей. Это не такие большие деньги для того, чтобы создать такой механизм. Сегодня манипулятор будет монтировать каркасы из колонн и ригелей, а завтра может монтировать панельные дома. Никто об этом не думает и этим не занимается. Потому что строители ударились в жилье в основном. Если этого не делать, если не помогать создавать инструмент для развития страны, перспектива не просматривается».

Второй темой, на которую он обратил внимание присутствующих, стало материаловедение: «Когда мы в свое время развивали космос, разработчики ракет задавали ученым задание — надо такой-то материал. И ученые начали делать материалы. Мы должны задать, что нам нужен конструктивный материал, теплый. Для ограждающих конструкций. Кирпич, утеплитель, облицовка… А может быть один материал? Сегодня попытки есть. Сделали пеностекло. Но до конца не доведено».

На предложения Сергея Начарова чуть позже в своем выступлении ответил первый проректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета кандидат экономических наук Александр Евдокименко. В науку и развитие строительных технологий вкладывается очень мало ресурсов, подтвердил он.

«Если говорить о возможности строительства различных заводов на территории Новосибирской области, то здесь необходима поддержка от губернатора и региональных властей, используя сравнительный метод, посмотреть затраты по логистике на доставку материалов в Новосибирскую область, может быть, тогда действительно какие-то коррективы необходимо было внести в региональные программы на строительство, восстановление, изменение подхода в производстве имеющихся материалов. Надо на это упор делать не отдельным организациям, а органам власти, которые действительно могут это сделать», — считает специалист.

О нехватке строителей и покупателей

Глава министерства строительства региона Алексей Колмаков выступал с первым докладом программы, он был посвящен, по сути, сухой статистике — состоянию отрасли в регионе. Но монолог получился весьма жизнеутверждающим.

«Строительная отрасль, несмотря на все потуги империалистов ее угробить, никогда не умрет, — заявил Колмаков. — Всегда будут нужны наши силы, наши умы, наши старания для того, чтобы строить жилье, социальные объекты, дороги — что угодно. Строительная отрасль в работе всегда. Сейчас она тоже не в кризисе, хотя многим хотелось бы увидеть кризис в этой отрасли. Нет, мы уверенно смотрим вперед. У нас неплохие результаты. И даже в этом сложном году после ковида, после резкого увеличения стоимости материалов, мы все равно уверенно держимся на ногах».

По словам Колмакова, «строительные материалы показали скачкообразное неконтролируемое движение». Но к середине года удалось погасить влияние санкций, цены стабилизировались.

Глава министерства не забыл отметить и федеральную поддержку: «Очень быстро были приняты меры, причем, услышаны были и регионы, был сбор информации со всех регионов, в том числе и мы внесли свою лепту в эти планы поддержки строительной отрасли. И механизм кредитования застройщиков был установлен в определенной пропорции и ипотечное кредитование было поддержано. Они были приняты и оказали положительное влияние на строительную отрасль, на ее сохранение в нормальном движении. Сейчас мы уже вышли на нормальное функционирование. Застройщики могут сказать, что произошла нормализация рынка продажи квартир».

По данным чиновника, в 2022 году уже введено в эксплуатацию 1,588 млн кв. м жилья: «Мы планируем выйти в этом году на 2 млн кв. метров — немножко больше, чем в прошлом году. Очень хороший задел — у нас идет порядка 5,5 млн кв. метров строящегося жилья, который позволит нам ежегодно вводить такую же примерно сумму — по 2 млн. В этом году удивительные цифры мы получили — у нас впервые за много лет объем индивидуального жилищного строительства составил больше 40%. Раньше та цифра варьировалась от 30 до 32%. Это говорит о том, что люди стремятся строить для себя индивидуальное жилье, не в коробках жить, а именно в индивидуальном жилье. Это очень интересный хороший показатель».

В завершении выступления чиновник все же назвал одну из проблем — отрасли не хватает специалистов.

Проблему с кадрами довольно подробно прокомментировал Александр Евдокименко. Вместе с тем он позволил себе немного подискутировать и о мерах поддержки отрасли.

«Проблема была создана не сейчас, а десятилетиями, — напомнил специалист, — когда на уровне государственной политики приняли решение об уменьшении численности строительных вузов — из 15 их осталось всего лишь 7. Когда мы говорим, что 7, это много или мало? Тяжело сравнивать, просто их стало 7. Когда говорим, что оставили 7, надо обратить внимание, что на протяжении многих лет количество бюджетных мест со стороны государства уменьшалось — пропорционально — где-то давали меньше, где-то — больше. Такое ощущение, что нашему государству специалисты строительной сферы были не очень интересны».

Однако сейчас политика поменялась, признал специалист: «Мы отходим от системы бакалавриата — болонской системы, которая у всех была на слуху. Возвращаемся к хорошо забытому старому — пятилетнему уровню образования. В связи с тем, что за эти годы строительные вузы выпустили массу бакалавров на рынок, сейчас принимается решение о их переподготовке до нужного уровня. По крайне мере, в наш университет дополнительно в этом году более 200 мест дали в магистратуру — это люди, которые получили диплом бакалавра, будут еще два года получать знания».

Одной из причин, которая может отталкивать студентов с хорошими баллами по ЕГЭ, может быть отсутствие поддержки со стороны государства для молодых специалистов. Раньше, выходя из университета, они могли рассчитывать на трудоустройство, где могли «доучиться» до нужного уровня, стабильную зарплату и жилье. Хотя и в текущих реалиях, по данным Евдокименко, процент трудоустройства выпускников составляет 97%, студенты начинают работать еще на этапе обучения.

При этом специалист признал, что абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ в целом редко выбирают Новосибирск, не желая оставаться на «периферии», стремятся в Москву и Санкт-Петербург. Остаются в городе в основном те, кто продолжает семейные традиции в образовании или изначально настроен на развитие Новосибирска.

Из других проблем, которые касаются строительства, Александр Евдокименко обратил внимание на кредитование покупателей, которое, по его оценке, доступно далеко не всем, что не позволяет в полной мере развиваться отрасли.

«Сельская ипотека — да, звучит хорошо, под 3% можно строить. Когда начинаешь изучать эту возможность, практически невозможно получить — один только из банков дает такие кредиты, во-вторых, этот банк дает всего лишь 100 кредитов в год. Надо понимать, что это не тот рычаг, который позволит развивать строительную отрасль в сельской местности, — считает специалист. — Если говорить об ипотеке, которая у нас есть в IT-технологиях, да, звучит хорошо: сотрудники IT могут получить кредит. Но когда ты понимаешь, что условия кредитования — средний заработок должен составлять 150 тыс. рублей. Вы со мной согласитесь, не каждый сотрудник IT- сферы сможет воспользоваться данным видом услуги».

«Когда мы говорим о семейной ипотеке, то тут тоже интересные вещи, — добавил эксперт. — Когда у тебя на руках два-три ребенка, и ты не способен их прокормить или денежные средства отправляются только на то, чтобы прокормить их, конечно, у тебя нет возможности воспользоваться этой услугой. Льготная ипотека, когда идет поддержка через региональные структуры, тоже не всегда доступна. Поэтому мы говорим, что финансирование иногда не позволяет в полной мере развиваться строительной отрасли».

О большом количестве мер поддержки для строителей в своем выступлении напомнил вице-президент Российского Союза строителей, координатор НОСТРОЙ по СФО Максим Федорченко. Но констатировал, что применяются они единично.

Например, у регионов сейчас есть возможность заключать контракты без проведения конкурса по 44-ФЗ. Выбрать надежного подрядчика — и его поддержать, и быть уверенным, что объект будет сдан своевременно.

Однако, по данным Федорченко, такие контракты в СФО активно заключают только в Туве и Хакасии. Потому что чиновники опасаются ответственности — вопросов со стороны прокуратуры, Счетной палаты и депутатов, а, по сути, возможных следственных действий.

Новосибирск: о задачах власти и конкуренции застройщиков

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин рассказал об изменении в политике мэрии и конкуренции застройщиков за покупателей.

Ложкин напомнил, что до 2015 года в городе в строительной сфере была ультралиберальная политика — у инвесторов были возможности, близкие к безграничными — если кто-то хотел строить, то мог строить то, что считает нужным. С 2015 года политика приобрела ярко выраженный социальный характер, отметил он.

По мнению главного архитектора, в городе есть две страты, которые заинтересованы в его развитии. Первая группа — это жители, для которых городская территория является естественной средой обитания. Вторая — бизнес, для которого территория города является средством извлечения прибыли. И здесь необходимо соблюсти баланс: с одной стороны, недопустимо ухудшение среды обитания жителей, с другой — у города нет других инвестиций, кроме денег бизнеса.

Соблюдение баланса — одна из задач власти: «Власть не являются стороной градостроительного инвестиционного процесса. Она должна быть судьей в этом процессе».

«Наши города довольно серьезно больны. И любое здание, которое строится в городе, может быть либо таблеткой, которая оздоровит город, либо каплей яда, которая ухудшит состояние города. Любой девелоперский проект необходимо рассматривать не только как источник прибыли для девелопера. <…> Любой девелоперский проект должен нести социальную нагрузку. Как минимум не ухудшать, а желательно улучшать качество среды обитания. В соответствии с этим тезисом с 2015 года мэрия меняет правила игры», — рассказал Ложкин.

В 2015—2017 годах были существенно изменены градостроительные регламенты, правила землепользования и застройки. Были ограничены возможности точечной застройки, был увеличен размер земельного участка, привязан к возможной этажности строительства на этой территории. Регулируется плотность застройки, предельное число квартир, число машиномест, размер детских и других площадок во дворах.

При этом качество среды проектов в Новосибирске уже стало экономической категорий. Сегодня сложно продать квартиры в некрасивом доме, с плохими дворами и общественными пространствами.

«Сегодня не мы заставляем застройщиков благоустраивать прилегающие общественные пространства, а застройщики выходят к нам с инициативой по благоустройству прилегающих общественных пространств», — добавил Александр Ложкин.

По данным Института экономики города, Новосибирская агломерация по уровню конкуренции застройщиков занимает первое место среди миллионников.

Город был ориентирован преимущественно на развитие уже застроенных территорий. Недавно в России появился новый инструмент — комплексное развитие территорий (КРТ).

«В рамках КРТ мы предполагаем развитие крупных депрессивных территорий города, таких, как военный городок, гаражный комплекс на улице Ипподромской, там у нас огромные массивы гаражей, частный сектор, это подходы к улице Фабричной. Это проект, который уже вступил в реализацию, проект микрорайона Клюквенный на северной окраине Новосибирска. И это частный сектор, в первую очередь в Октябрьском, Дзержинском и Калининском районах», — рассказал главный архитектор.

Среди направлений работы — ликвидация недостроев, создание зеленых зон, развитие транспортной инфраструктуры — строительство метро — необходимо возвести две станции на Дзержинской линии и две на Ленинской, чтобы ее соединить с трамвайной сетью.

Тайга.инфо