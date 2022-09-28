Несколько техникумов и вуз эвакуированы в Забайкалье

Сообщения о минировании нескольких учебных заведений поступили в Чите. Оперативные службы эвакуировали людей.

«Сообщение о минировании в учреждения среднего профессионального образования, расположенные в Чите, поступило утром. Ситуация находится под контролем. Люди эвакуированы из зданий, на месте работают специализированные службы», — передает ТАСС со ссылкой на минобр региона.



Источник уточнил, что эвакуированы студенты Забайкальского государственного университета, а также семи техникумов.

