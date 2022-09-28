Несколько техникумов и вуз эвакуированы в Забайкалье
28 Сен 2022, 07:07
«Сообщение
о минировании в учреждения среднего профессионального образования,
расположенные в Чите, поступило утром. Ситуация находится под контролем. Люди
эвакуированы из зданий, на месте работают специализированные службы», —
передает ТАСС со ссылкой на минобр региона.
Источник уточнил, что эвакуированы
студенты Забайкальского государственного университета, а также семи техникумов.
Сообщения о минировании нескольких учебных заведений поступили в Чите. Оперативные службы эвакуировали людей.
«Сообщение
о минировании в учреждения среднего профессионального образования,
расположенные в Чите, поступило утром. Ситуация находится под контролем. Люди
эвакуированы из зданий, на месте работают специализированные службы», —
передает ТАСС со ссылкой на минобр региона.
Источник уточнил, что эвакуированы
студенты Забайкальского государственного университета, а также семи техникумов.
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