Сбежавшему из части контрактнику назначили 6 месяцев ограничения по военной службе
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Абаканский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор ефрейтору Александру Савельеву. Военнослужащий около месяца отсутствовал на службе, отдыхая у родни. Ему назначили ограничение по военной службе, правда, до этого уволили.
Как
следует из сообщения суда, 21 июля 2021 года Савельев без уважительных причин
не пришел на службу в войсковую часть. Он решил побыть с близкими и уехал отдыхать
к родственникам в Минусинск.
«20 августа 2021 года командованием войсковой части Савельев был уведомлен об увольнении с военной службы, поэтому с указанной даты у последнего умысла на дальнейшее уклонение от прохождения военной службы не имелось, и его незаконное
нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено», — отмечается в сообщении.
26 сентября суд признал Савельева виновным по ч. 3 ст. 337 УК РФ, и ему было назначено
наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 6 месяцев с удержанием
из денежного довольствия 10% в доход государства.
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