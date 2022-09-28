Сбежавшему из части контрактнику назначили 6 месяцев ограничения по военной службе

© ussurmedia.ru
Сбежавшему из части контрактнику назначили 6 месяцев ограничения по военной службе
28 Сен 2022, 09:36

Абаканский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор ефрейтору Александру Савельеву. Военнослужащий около месяца отсутствовал на службе, отдыхая у родни. Ему назначили ограничение по военной службе, правда, до этого уволили.

Как следует из сообщения суда, 21 июля 2021 года Савельев без уважительных причин не пришел на службу в войсковую часть. Он решил побыть с близкими и уехал отдыхать к родственникам в Минусинск.

«20 августа 2021 года командованием войсковой части Савельев был уведомлен об увольнении с военной службы, поэтому с указанной даты у последнего умысла на дальнейшее уклонение от прохождения военной службы не имелось, и его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено», — отмечается в сообщении.

26 сентября суд признал Савельева виновным по ч. 3 ст. 337 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 6 месяцев с удержанием из денежного довольствия 10% в доход государства.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
28 Сен, 08:00
Нехватка кадров, новых технологий и финансов: развитие строительной отрасли обсудили в Новосибирске
28 Сен, 07:09
Спикер горсовета Новосибирска счел «неактуальными» вопросы жителей о мобилизации
28 Сен, 07:07
Несколько техникумов и вуз эвакуированы в Забайкалье
28 Сен, 06:27
Тело мужчины нашли в воинской части в Забайкалье
28 Сен, 05:28
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 207
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования