Новосибирский горсовет одобрил обращение в Госдуму о лишении мандатов тех, кто год не находится в РФ

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Большинство депутатов горсовета Новосибирска одобрили проект обращения в Госдуму для принятия федерального закона о лишении мандатов всех избранных людьми муниципальных депутатов, которые не находятся в России больше года. Политикам не дали высказаться.

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев («Единая Россия») подготовил обращение в Госдуму с просьбой ввести дополнительные ограничения для муниципальных депутатов. Он захотел лишать их мандатов, если они непрерывно не находятся в России более года. Документ обсуждали на сессии 28 сентября, передает корреспондент Тайги.инфо.

Профильная комиссия горсовета во главе с единороссом Игорем Атякшевым рекомендовала принять обращение. Еще один единоросс Андрей Гудовский предложил не обсуждать документ, не задавать вопросы и сразу голосовать. Его поддержало большинство, подконтрольное «ЕР».

Коммунист Виктор Стрельников предложил поправку, по которой предлагается лишать мандатов и депутатов региональных парламентов, и депутатов Госдумы. А вот ее не поддержали: 11 «за», 6 против, 23 воздержались. Напомним, что и Госдума, и большинство региональных парламентов подконтрольны «ЕР» в гораздо большей степени, чем муниципальные собрания.



В итоге 37 депутатов поддержали обращение, один был против.

Как объясняли обращение

«В практике работы совета депутатов Новосибирска возникла ситуация, когда депутат выехал за пределы РФ и непрерывно находится за границей продолжительный период времени (около года), мотивируя свой отъезд нахождением в длительной зарубежной командировке и не конкретизируя срок возвращения в РФ», — сказано в обращении. Авторы считают, что пребывание за границей мешает исполнению обязанностей на округе, которые «поставлены в зависимость от деятельности его помощников либо возможностей технических средств связи».

Асанцев не называет фамилию, но, очевидно, что речь идет о независимом депутате, одном из лидеров коалиции «Новосибирск 2020» Сергее Бойко. В ноябре 2021-го у него появилась неофициальная информация, что в отношении него могли возбудить уголовное дело, связанное с преследованием сторонников Навального по статье о создании «экстремистского сообщества» (ч.1 ст. 282.1 УК). По этому делу, например, была арестована Лилия Чанышева, экс-координатор уфимского штаба политика (Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в России).

До этого у Бойко не раз проходили обыски по делу команды Навального. В итоге депутат, находившийся в зарубежной командировке, пока решил не возвращаться в Россию.

Об угрозе уголовного преследования по политическому делу Асанцев в своем обращении не пишет.

Кроме того, в июле 2022 года из России была вынуждена уехать независимая депутатка Хельга Пирогова. На нее после твита о «спецоперации» написали коллективный донос некоторые депутаты из «Единой России» и ЛДПР, а после личного возмущения главы СК Р Ф Александра Бастрыкина на нее завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК). Она была покинуть РФ, будучи беременной.

В случае подготовки федерального закона и его принятия, решение будет касаться всей России.

