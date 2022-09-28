Состояние, похожее на пандемический шок: как частичная мобилизация отразится на рынке труда

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В ближайшие месяцы в Новосибирской области может случиться сокращение числа открытых вакансий. Изъятие части трудоспособных ресурсов также станет нагрузкой на рынок. Как, по мнению экспертов, повлияет на ситуацию с трудоустройством частичная мобилизация? Каким отраслям еще будут нужны новые работники?

По данным платформы онлайн-рекрутинга в России hh. ru в Новосибирской области открыто 31,3 тысячи вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет 4,7 резюме на место. Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них — рабочий персонал, строительство, медицина, производство, добыча сырья, продажи и другие.



Как повлияет частичная мобилизация на рынок труда, отвечает главный эксперт hh. ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh. ru Наталья Данина:

Рынок труда в марте-апреле уже проживал подобное состояние, вызванное началом проведения СВО и санкционным давлением, поэтому, скорее всего, мы увидим краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. Вместе с этим среди работодателей и соискателей никто не сталкивался с ситуациями, вызванными частичной мобилизации. В пользу этого сценария можно отнести лишь то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы — падения и достаточно быстрого восстановления.

В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался. Это новая нормативная база (внешние указы, приказы по компании и т. д. ), это глобальные тектонические сдвиги и в плане влияния на системы и методы управления человеческим капиталом, это состояние точно похоже на пандемический шок. Иными словами, HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача. В этой связи, какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора как такового. Насколько затянется этот период, в первую очередь, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей.

Озвученный потенциал частичной мобилизации — 300 тыс. человек — условно когорта молодых людей 20−24 года и чуть в меньшей степени люди до 40 лет — это самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Изъятие этой части трудоспособных ресурсов, безусловно, является дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров. Но на фоне возможного сокращения числа вакансий это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне — 5−6 человек на место в целом по стране.

При этом если смотреть на отрасли, розничная торговля — ключевой участник рынка труда в плане массового найма — продолжит подбор в сохраняющихся условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях — санкционное давление, скорее всего, будет еще сильнее. Но объем трудовых ресурсов, занятых в них, к счастью, не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда. Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счет параллельного импорта и люди там тоже будут нужны.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов. Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.