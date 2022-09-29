Военком Новосибирской области публично заявил, что женщин нет среди мобилизованных. Это не так

© Предоставлено читателем

В Новосибирской области начали мобилизовать девушек в армию. И несколько повесток были получены до того, как военком региона публично заявил, что этого не происходит.

В Краснозерском районе Новосибирской области призвали по «частичной» мобилизации девушку. Об этом Тайге.инфо сообщили местные жители со ссылкой на тех, кто был на проводах мобилизованных.

Церемония проходила 23 сентября.

Кроме того, повестки получили жительница Новосибирска Елена, прописанная в Ордынском районе, и жительница Ордынского района Варвара, узнал НГС.

Елена отучилась на «сестринское дело», но по профессии не работала, у нее нет никакого опыта. Она думала, что позже получит сертификат и будет заниматься массажем. Сейчас же она и вовсе работает кассиром-операционистом.

«Мне сказали брать с собой теплые вещи по сезону и что-то, чтобы переодеться. Сказали взять резиновые сапоги, теплые носки и, если есть, кирзачи. Медсестра и кирзачи — вообще не понятно, — рассказала Елена журналистам. — Конечно, у меня их нет! Я готовлю одежду, какая есть, специально не покупаю. Только на первое время. Не тащить же с собой баулы! И я даже не могу найти нигде информацию, что еще нужно для таких работников, если я прохожу по каким-то меркам».

Варвара же не работает по специальности около 20 лет, сообщил ее муж. До декрета женщина работала в соцзащите, потом уволилась, и уже 10 лет не работает. Более того, у нее разрыв мениска, но врачи утверждают, что она годна с ограничениями. Отправить на подготовку ее хотят 29 сентября.

При этом военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев 27 сентября на государственном канале ОТС заявил, что среди мобилизованных них нет женщин. На тот момент, по его словам, призвали более 2 тыс. мужчин.

Все женщины, указанные в новости, получили повестки до заявления Кудрявцева.



Также новосибисркий военком утверждал, что во время «частичной» мобилизации могут призывать тех, кто не служил и признан ограниченно годным. Это разнится с официальными заявлениями Кремля и Минобороны РФ . В Магаданской области военком уже был уволен за ошибки во время «частичной» мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.

Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.