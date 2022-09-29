Новосибирский военкомат забросали коктейлями Молотова

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В Новосибирске попытались поджечь военкомат. Подозреваемый задержан.

Две бутылки с зажигательной смесью бросили в окна военкомата по Кировскому и Ленинскому районам Новосибирска, заявил утром 29 сентября военком региона Евгений Кудрявцев.

«В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны», — утверждает Кудрявцев.

Помещения, по его словам, не пострадали. Подозреваемый задержан.

С начала «частичной» мобилизации в городах России произошло не менее 13 попыток поджечь военкоматы. Также известно о поджогах нескольких администраций и офиса «Единой России».